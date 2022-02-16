Игнор Большунова и штрафной круг Мироновой: итоги дня в Пекине

В среду на Олимпийских играх в Пекине россиянам не удалось завоевать золотые медали. Лучшим результатом отметились биатлонистки, которые выиграли серебро в эстафете. Две бронзы завоевали лыжники, а ещё одна медаль аналогичного достоинства на счету фристайлиста Ильи Бурова. Главные итоги дня — в обзоре NEWS.ru.

Подарок от Норвегии и Франции

Женская сборная России по биатлону смогла выиграть серебряные награды в эстафете и превзошла вчерашний результат у мужчин. За исключением Светланы Мироновой, остальные спортсменки справились со стрельбой. 27-летняя спортсменка зашла на штрафной круг, и, если бы не это, россиянки могли бы оказаться первыми. Победила команда Швеции, что было весьма предсказуемо, а вот команды Норвегии и Франции и вовсе остались без медалей. У норвежек вновь лимит промахов перебрала Тириль Экхофф, а у Франции в негативном отношении отличились Анаис Шевалье-Буше и Жулия Симон.

В полуфинале Швеция

Сборная России по хоккею вплотную приблизилась к медалям Олимпиады, однако качество игры всё ещё не впечатляет. Команда Алексея Жамнова заставила болельщиков нервничать до последних минут четвертьфинального матча с Данией, но положительный результат снова достигнут. Теперь россиянам предстоит намного более серьёзный экзамен — в полуфинале им будет противостоять Швеция, обыгравшая Канаду. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля.

Российские спортсмены, члены сборной России (команда ОКР) в матче четвертьфинала по хоккею среди мужчин между сборными командами ОКР и Дании на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года Song Yanhua/XinHua/Global Look Press

Медали в лыжах

Два российских дуэта — Александр Большунов и Александр Терентьев, а также Наталья Непряева и Юлия Ступак — стали бронзовыми призёрами в командном спринте. Но если медаль девушек является приятным бонусом, выступление мужчин оставило неоднозначное впечатление, потому что Большунов не поздравил Терентьева на финише гонки. Однако глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вальбе заявила, что подвоха искать не стоит, Большунов в момент финиша переодевался.

Брат за брата

Олимпийские игры в Пекине должны были стать турниром Максима Бурова, который выиграл два чемпионата мира в акробатике, дважды был обладателем Кубка мира, а также выиграл четыре этапа в нынешнем сезоне. Но спортсмен переболел COVID-19. Из-за вероятности, что он может стать положительный тест на болезнь, его не допустили на командное соревнование, а в личном он не сумел пройти квалификацию. В итоге там выступил его старший брат Илья, который стал бронзовым призёром.

Расписание четверга

Хоккей

07:10. Женщины. Финал. Канада — США

Женская сборная Канады с момента включения спорта в программу Олимпийских игр беспрерывно попадает в финал в соревнований. Главный матч турнира канадки проиграли дважды. Оба раза команде США. Но общий счёт финалов — 3:2 в пользу Канады, которая наверняка не забыла Игры в Пхёнчхане в 2018 году, где они потерпели последнее поражение.

Горнолыжный спорт

09:00. Женщины. Суперкомбинация. Слалом

Представителей России в этом виде программы нет. А вот спортсменок, которые будут бороться за победу, немало, учитывая, что победительница шести стартов этого сезона итальянка София Годжа пропускает Олимпиаду из-за травмы плеча. Её соотечественницы Федерика Бриньоне и Елена Куртони попробуют заменить свою партнёршу. Противостоять им будут американка Микаэла Шиффрин и швейцарка Мишель Гизин.

Микаэла Шиффрин (США) Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Фристайл

10:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал (за 3-е место)

10:20. Женщины. Ски-кросс. Большой финал

В олимпийском сезоне на трассах ски-кросса доминирует шведская спортсменка Сандра Неслунд, двукратная чемпионка мира, обладательница «Малого хрустального глобуса», выигравшая 8 из 9 этапов Кубка мира-2021/22. В Пхёнчхане-2018 она заняла четвертое место, Пекин-2022, по мнению, экспертов, может принести ей золото.

Главные конкурентки Неслунд — бронзовый призёр Пхёнчхана Фанни Смит (Швейцария), канадки Бриттани Фелан (серебро ОИ-2018) и Мариэль Томпсон, олимпийская чемпионка 2014 года, чемпионка мира-2019.

Конькобежный спорт

11:30. Женщины. 1000 м

Ангелина Голикова может выиграть на дистанции 1000 м свою вторую медаль Олимпийских игр. Главным фаворитом этой дистанции в Пекине можно назвать Такаги Михо. Японка выиграла на нынешних Олимпийских играх уже три серебра — на 1500 м, 500 м и в командной гонке.

Фигурное катание

13:00. Женщины. Произвольная программа

Наверное самое долгожданное событие для российских болельщиков, которые ждут, что борьба за золото развернётся между тремя россиянками: Камилой Валиевой, Анной Щербаковой и Александрой Трусовой. Но сейчас им конкуренцию навяжут японки Каори Сакамото и Вакаба Хигути. А победа Валиевой вовсе не гарантирует ей золото. Как не гарантировано золото командного турнира. Дело об употреблении допинга спортсменкой будет разбираться уже после окончания Игр. Таким образом, если она окажется на пьедестале, не будет и церемонии награждения. А через несколько месяцев мы можем лишиться сразу двух медалей.

Александра Трусова Cao Can/XinHua/Global Look Press

Лыжное двоеборье

14:00. Командные соревнования. HS-140 + Эстафета 4×5 км

Российские спортсмены не выступят в этом соревновании. Из-за травмы Эрнеста Яхина сборная России не смогла набрать состав из четырёх человек. Главный претендент на золото — сборная Германии. В состав немецкой четверки могут войти Эрик Френцель (победитель Игр в Сочи и Пхёнчхане), Йоханнес Ридзек (олимпийский чемпион Пхёнчхана), Фабиан Риссле (трёхкратный чемпион мира, четырёхкратный призёр Олимпиад) и Винценц Гайгер (чемпион Пекина).