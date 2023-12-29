«Идея замечательная, но...»: ФКС РФ об Олимпийских киберспортивных играх Глава ФКС: провести киберспортивную Олимпиаду на высоком уровне пока не удастся

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Идея интегрировать киберспорт в Олимпийские игры хорошая, однако прошлая попытка Международного олимпийского комитета не закончилась удачей, заявил NEWS.ru президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит. По его мнению, в ближайшее время МОК не сможет достичь в этом высокого уровня даже в случае организации таких турниров.

Сама по себе идея интегрировать киберспорт в Олимпийские игры — замечательная. Киберспорт сейчас очень популярен, особенно у молодежи, поэтому неудивительно, что МОК хочет зайти на эту территорию, — отметил Смит.

Он напомнил, что МОК ранее уже пытался проводить соревнования по компьютерным играм. Однако это были не общепризнанные популярные дисциплины, а скорее симуляторы спорта, интерес к которым у аудитории далеко не такой высокий, как к тем же Dota 2 и Standoff 2, пояснил глава ФКС.

Но даже если коллеги из МОК решат организовать турниры по популярным кибердисциплинам, то уровня The International или Worlds им в ближайшее время точно не достичь, — считает он.

В октябре Дмитрий Смит уже заявлял, что у Международного олимпийского комитета вряд ли получится организовать турниры по киберспорту уровня The International или Worlds. По его мнению, президенту МОК лучше обратить внимание на формат российских Игр Будущего.

До этого глава МОК Томас Бах объявил, что Международный олимпийский комитет рассматривает варианты по созданию Олимпийских киберспортивных игр. Он сделал свое заявление на церемонии открытия 141-й сессии комитета в Мумбае (Индия).