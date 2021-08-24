Хватит быть лузерами: почему Елисеева нужно выгнать из сборной по биатлону

Один из лидеров мужской сборной России Матвей Елисеев не сработался со старшим тренером Юрием Каминским ещё в прошлом сезоне, когда готовился индивидуально и был подвергнут критике старшего тренера после неудачного выступления на чемпионате мира. Каминский и президент СБР Виктор Майгуров вернули его на централизованную подготовку в команду, однако спортсмен продолжает тренироваться так, как ему нравится. Что с этим делать и применять ли жёсткие санкции?

Дмитрий Губерниев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внеплановая тренировка

О новом витке конфликта спортсмена и тренера сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram и при этом подчеркнул, что к спортсмену могут быть применены жёсткие санкции вплоть до вывода на самоподготовку и самостоятельного отбора на этапы Кубка мира. На этом настаивает Каминский, однако решение будет принимать руководство СБР. Кроме того, Матвей по итогам прошлого сезона выполнил условие отбора — попадание в топ-25 по итогам сезона.

Оказывается, в один прекрасный день на Семинском перевале, вопреки указаниям Каминского, Елисеев провёл самостоятельную имитацию в гору на высоте, после чего почувствовал себя плохо. По словам тренера, была нарушена адаптация, что вызывает дальнейшую перетренировку организма. Каминский предложил Елисееву тренироваться самостоятельно и далее отбираться на этапы Кубка мира, — написал Губерниев.

Конечно, прежде чем делать окончательные выводы, стоит дождаться комментариев с обеих сторон и дать слово как тренеру, так и спортсмену. Но если дело обстоит действительно так, как описал Губерниев, то это говорит о застарелой проблеме российского биатлона.

Тренер — никто, спортсмен — всё

Когда в 2009 году исполнительным директором, а де-факто руководителем СБР стал баскетбольный менеджер Сергей Кущенко, он решил в корне изменить систему управления российским биатлоном. Спортсмены стали обращаться к нему напрямую для решения своих вопросов, а тренеры были лишены права голоса и де-факто превратились в обслуживающий персонал. Новая политика оставила без работы одного из самых успешных тренеров мужской сборной России Владимира Аликина, на которого начали жаловаться руководству Максим Чудов, Николай Круглов и другие звёзды той сборной. Думаю, не будет излишним напомнить, что с уходом наставника они не добились в спорте никаких результатов.

Сергей Кущенко Павел Бедняков/РИА Новости

Однако механизм был уже запущен. С тех пор особо приближённые к руководству спортсмены «увольняли» тренеров (привет Светлане Слепцовой, которой предстоит суд по допинговому делу), могли приехать на сбор на пару дней позже, а уехать на пару дней раньше, приезжать на сборы с жёнами и подругами и тренироваться так, как им удобнее всего. По инерции эта система в той или иной степени продолжала действовать и при Александре Кравцове (вспомните коллективный протест спортсменов против тренера Касперовича после чемпионата мира — 2015), Владимире Драчёве и Викторе Майгурове.

Последний с подачи возмущённого уходом на самоподготовку лидеров Юрия Каминского решил вернуть всех биатлонистов на централизованную подготовку, однако не учёл того, что они уже выросли в новых реалиях, где именно спортсмен, а не тренер рулит процессом. У пришедшего из лыж Каминского, который воспитал олимпийского чемпиона и работал совсем в другой системе ценностей, эти понятия не налезают на голову. Потому он и допустил эмоциональный спич во время чемпионата мира, где обвинил в неудачных результатах выбравших самоподготовку Елисеева и Александра Логинова, а сейчас пытается применить к Матвею санкции, которые до 2009 года последовали бы автоматом.

Что делать Майгурову?

Конечно, тренеров старой школы и сторонников железной дисциплины можно было бы обвинить в ретроградстве, если бы не счёт на табло. До таких резких перемен в системе ценностей российские биатлонисты не выигрывали меньше двух золотых медалей за крупный турнир, а сейчас считают удовлетворительной и одну бронзу. А потому — кому, если не Каминскому, последнему носителю психологии победителя в этой команде, менять правила игры? Но при этом тренер осознанно идёт ва-банк.

Виктор Майгуров Наталья Горшкова/РИА Новости

Ещё на чемпионате России в Ханты-Мансийске он говорил, что если оставить всё как есть и дать спортсменам полную самостоятельность, то его следует назвать тренером по резерву и не спрашивать за результат на Олимпиаде. Справедливо и честно. Кстати, интересно, отпрашивался ли у наставника Елисеев, намеренный принять участие 4 сентября в фестивале Мартена Фуркада. Конечно, загнать джинна в бутылку будет сложно, как и заставить своенравного третьего номера сборной ходить строем, однако суперзвёзд в сборной России нет, а если всегда идти на поводу у спортсменов, которые раз в жизни попадали на личный подиум и проводят хорошие гонки по большим праздникам, то можно и до уровня сборной Болгарии докатиться.

Виктор Майгуров как спортсмен выступал ещё в 90-е и помнит совсем другие времена, но в то же время в эпоху Михаила Прохорова он уже был чиновником СБР и против новых правил игры не высказывался. Сейчас от успехов на Олимпиаде может зависеть его будущее как руководителя, а потому, если он не проявит принципиальности и не пойдёт на непопулярные меры, оно может быть плачевным. Вывод Елисеева из состава и допуск на общих основаниях на отбор никак не отразятся на его медальных перспективах, однако боеспособность команды, где каждый будет чувствовать ответственность за свои действия, вырастет в разы.