Российские фигуристы покоряют Минск

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Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Чего ждать от чемпионата Европы по фигурному катанию

23 января в Минске стартует чемпионат Европы по фигурному катанию — один из главных турниров сезона в этом виде спорта. Сборная России традиционно числится в претендентах на медали чуть ли не в каждом виде программы. Алина Загитова, Максим Ковтун, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — именитые россияне уже прибыли в Белоруссию. О шансах отечественных спортсменов на европейском первенстве — в материале News.ru.

«Соперничать с Алиной некому»

Откроет чемпионат Европы в Минске короткая программа девушек-одиночниц. В этом виде всё довольно предсказуемо: в качестве фаворита выступит обладательница золота Олимпиады-2018 Алина Загитова, которая будет защищать титул чемпионки Европы. В прошлом году на домашнем чемпионате континента в Москве дебютантка турнира одержала победу над самой Евгенией Медведевой, которая только оправилась от травмы. Превзошла её Алина сразу на шесть баллов. Эта разница — не пропасть, но в спорте, где всё решают сотые балла, она существенна. К тому же Медведева с тех пор так ни разу у младшей сокомандницы и не выиграла. А в Минск и вовсе не попала: после провала на чемпионате России в Саранске в конце декабря на европейском первенстве она стала лишь запасной.

«Кто может стать главной конкуренткой Загитовой? Думаю, что её соперницами на турнире будут наши девочки — Станислава Константинова и Софья Самодурова. Кроме них соперничать с Алиной больше некому», — заявила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова Sports.ru.

Это справедливо: ни одна иностранная спортсменка тягаться с Загитовой не сможет. Если Алина не допустит грубых ошибок, она совершенно точно увезёт из Минска золото. А за серебро поспорят Самодурова и Константинова, так что пьедестал с высокой долей вероятности может стать полностью российским. В последний раз такое случалось в 2016 году, когда медали достались Евгении Медведевой, Елене Радионовой и Анне Погорилой.

Сергей Булкин/News.ru Алина Загитова

Равные шансы

В тот же день, что и девушки, — 23 января — выйдут на лёд спортивные пары. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов постараются завоевать третье золото подряд, и в их успех охотно верится. На чемпионат Европы они прибыли с новым наставником — Максимом Траньковым, который взялся за подготовку спортсменов в летнее межсезонье.

После победы Тарасовой и Морозова на чемпионате России в декабре он радостно объявил:

«Приятно, что мне удалось выиграть чемпионат России с двумя разными партнёршами (с Марией Мухортовой и Татьяной Волосожар — ред.), а теперь и как тренер», — приводит его слова Sports.ru.

Впереди новая высота. За спортивную карьеру Максим победил на европейском первенстве четыре раза, а теперь попытается сделать это, стоя у бортика с куртками подопечных в руках.

Основную конкуренцию россиянам составят французы Ванесса Джеймс и Морган Сипье, которые в этом сезоне уже выигрывали у них. Это произошло в финале Гран-при в Ванкувере, когда Тарасова и Морозов довольствовались только бронзой. В активе французов нет ни одной победы на первенстве континента, несмотря на солидный возраст (Ванессе — 31 год, а Моргану — 27, — ред.). В Минск они приехали сильные и голодные, так что слишком легко «перекатать» их у россиян не получится.

От сборной России выступят ещё две пары: Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Но вряд ли от них стоит ждать большого прорыва. Павлюченко и Ходыкин и вовсе попали в команду из числа запасных после того, как травмировался Александр Энберт. Из-за этого они Натальей Забияко снялись с турнира.

Andrew Chin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Ванесса Джеймс и Морган Сипье

Бессменный лидер

В полдень 24 января соревноваться за титул лучшего в Европе начнут мужчины. Настоящим украшением турнира станет выступление двукратного чемпиона мира, обладателя шести золотых медалей первенства Европы и бронзовой награды Игр в Пхёнчхане испанца Хавьера Фернандеса. Грядущий европейский чемпионат может стать для именитого спортсмена последним в карьере, так что он вряд ли упустит возможность поставить золотую точку в этой истории. Тем более что реально посоперничать с ним некому: вся борьба развернётся за вторую и третью ступени пьедестала.

А вот претендентов на серебро и бронзу действительно хватает. Это и чех Михаэль Бржезина — 28-летний фигурист, который в текущем сезоне выглядит убедительно, а в финале Гран-при даже стал лучшим среди европейцев. И представляющий Израиль Алексей Быченко, который, пусть и не блещет в последнее время, в нужный момент умеет собираться и выдавать максимум. И двое россиян — бронзовый призёр чемпионата Европы-2018 Михаил Коляда и серебряный призёр-2017 Максим Ковтун, которые обещали усложнить программы после чемпионата России. Последним важно справиться с нервами.

Ещё один россиянин — Александр Самарин — тоже имеет опыт выступления на континентальном первенстве. На его счету восьмое и шестое места в 2017-м и 2018-м. Для Самарина успехом будет войти в первую пятёрку.

Сергей Булкин/News.ru Александр Самарин

Попытка не пытка

С вероятностью в 99 процентов золото из Минска в соревнованиях танцоров увезут французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Эта пара — трёхкратные чемпионы Европы, четырёхкратные чемпионы мира и обладатели серебра на Олимпиаде-2018. В текущем сезоне они пропустили несколько стартов и не выступили в финале Гран-при, но ничего от этого не потеряли. Во всяком случае, в Европе они всё ещё лучшие.

«Надеюсь, что у нас, может быть, получится когда-нибудь обыграть их», — заявил тренер Александр Жулин «Газете.ру».

В Минске это попробуют сделать лидеры российских танцев на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов и те, кто ещё недавно таковыми считались — Александра Степанова и Иван Букин. При этом оценить шансы российских дуэтов заполучить два комплекта медалей трудно: есть ведь ещё и итальянцы Шарлен Гийяр — Марко Фаббри. Они в этом сезоне смотрятся ничуть не хуже россиян, а в Ванкувере в финале мировой серии даже взяли бронзу.

Третьи представители российской команды — Софья Евдокимова и Егор Базин. Они выступят на турнире такого уровня впервые в карьере, так что им важно просто не допустить серьёзных срывов.

Минск на несколько дней станет домом для настоящих звёзд фигурного катания — не только европейского, но и мирового. Целый месяц российские болельщики не видели любимых спортсменов в деле. Признавайтесь, скучали?