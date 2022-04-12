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Спорт

Хрюнов рассказал, как Бивол может победить Альвареса

Владимир Хрюнов назвал ключевой фактор, который может принести победу Биволу над Альваресом
15:45, 12 апреля 2022
Хрюнов рассказал, как Бивол может победить Альвареса Владимир Хрюнов Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
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Российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru рассказал, за счёт чего Дмитрий Бивол может победить Сауль Альвареса. По мнению функционера, россиянин может добиться успеха за счёт работы джебом, которая не позволит мексиканцу подойти на удобную дистанцию.

Многое зависит от того, насколько удачно Дмитрий отработает передней рукой. Его задача — не пустить Канело на пространство, где мексиканец особо результативен. В этой ситуации мало быть одним Дмитрием, нужно быть тремя Дмитриями, но я очень хочу, чтобы Бивол победил, — сказал Хрюнов.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно.

Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две встречи свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.

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