https://static.news.ru/photo/34476b22-6df7-11ea-868a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Хоркина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двукратная олимпийская чемпионка и бывший депутат от «Единой России» Светлана Хоркина назвала перенос Олимпийских игр в Токио из-за пандемии коронавируса «божьим наказанием» за давление спортивных чиновников на Россию.

Хоркина посчитала перенос правильным решением, потому что финансовые и моральные потери от проведения Олимпиады в 2021 году вместо 2020-го несравнимы с риском заражения тысяч людей.

На мой взгляд, это всё произошло, потому что нельзя было обижать Россию, в том числе и наших спортсменов. Не зря ведь в нашем гимне поётся, что нашу землю хранит бог, — отметила Хоркина в комментарии «Спорт-Экспрессу».

По мнению спортсменки, Россия должна обратить ситуацию себе во благо и «хорошо отработать» в Спортивном судебном арбитраже, который рассмотрит допинговые дела против российских спортивных организаций.

Как писал NEWS.ru, Международный олимпийский комитет и правительство Японии 24 марта договорились отложить Олимпийские и Паралимпийские игры на год вперёд. По предварительным оценкам, перенос обойдётся организаторам в $5,8 миллиарда.