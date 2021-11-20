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Хореограф группы Тутберидзе резко высказался о введении QR-кодов

10:34, 22 ноября 2021
Хореограф группы Тутберидзе резко высказался о введении QR-кодов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал введение системы QR-кодов после вакцинации от коронавируса. Он резко раскритиковал эту систему в своём Instagram.

Кукареку коды. Вы реально этого хотите? Вся Европы гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит. Да весь земной шар вам уже сказал: "Идите ##### со своей новой системой, — написал Железняков.

Хореограф добавил, что народ будет действовать беспощадно, если его довести.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области заболеваемость COVID-19 снизилась в 120 раз. Это связано с введением обязательной вакцинации, QR-кодов и рядом других ограничительных мер.

12 ноября Железняков назвал виновных в травме фигуристки Дарьи Усачёвой.

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