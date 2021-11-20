Хореограф группы Тутберидзе резко высказался о введении QR-кодов

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Спортсменки будут возмущены, когда трансгендеры начнут отнимать у них призовые места на Олимпиаде, сказала «Москве 24» депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Она прокомментировала идею Международного олимпийского комитета (МОК) разрешить трансгендерам выступать наравне с другими спортсменами, и, по её мнению, для трансгендеров стоит создать отдельные дисциплины, в которых сменившие пол спортсмены могли бы соревноваться между собой.

Пока только один трансгендер участвовал, и выступила она в этом году в Токио плохо. Возможно, это создало иллюзию у членов МОК, что пусть соревнуются. Они же женщинам пока конкуренцию не...