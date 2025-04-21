Хоккеисты НХЛ устроили ледовое побоище в конце матча Концовка матча «Торонто» и «Оттавы» завершилась массовой дракой

Фото: Christopher Katsarov/AP/TASS

В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли между игроками «Торонто Мэйпл Лифс» и «Оттавы Сенаторз» произошла массовая драка, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В итоге с арены были удалены 10 игроков.

Матч между командами завершился со счетом 6:2 в пользу «Торонто». На последней минуте игры нападающий «Торонто» Бобби Макманн подвергся силовому приему со стороны двух хоккеистов «Оттавы». Судьи прервали матч, однако игроков это не остановило, и они устроили жесткую потасовку. В итоге арбитры удалили четырех спортсменов из «Торонто» и шестерых из «Оттавы».

Ранее крайнего нападающего клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина обвинили в сексуальном насилии над сотрудницей ХК. В прошлом году хоккеист и владеющая клубом компания из Нью-Йорка выплатили девушке компенсацию — после того как она написала заявление на спортсмена.

По информации СМИ, сотрудница ушла из организации сразу после достижения договоренностей, которые включали положение о неразглашении и отказ от признания вины. Издание отмечает, что инцидент с насилием произошел в декабре 2023 года во время выездной серии команды.

В материале сказано, что Панарин забрал телефон у девушки и обещал вернуть, если она поднимется к нему в номер. Когда сотрудница ХК пришла, спортсмен прижал ее к кровати, однако девушке удалось убежать.