Хоккеисты «Динамо» обыграли «Спартак» в товарищеской встрече

Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» победило столичный клуб «Спартак» в товарищеском противостоянии клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, который прошел в Москве, закончился со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе бело-голубых Эрик О’Делл дважды забросил шайбу в ворота противника — на 4-й и 27-й минуте встречи. Также поразить ворота «Спартака» удалось Якобу Лильи на 46-й минуте и Никите Буруянову — на 56-й.

В составе красно-белых дважды отличился нападающий Дмитрий Кугрышев, он поразил ворота соперника на 37-й и 58-й минуте.

Ранее тренер красноярского женского хоккейного клуба «Енисей» Александр Желтяков рассказал об особенностях женского хоккея. По его словам, женский хоккей приобретает все большую популярность и сильно отличается от мужского, а в некоторых моментах даже превосходит его.