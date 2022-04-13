Хоккеист умер на льду во время матча в Чебоксарах

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37-летний житель Новочебоксарска, принимавший участие в матче хоккейных команд «Академия» и «Яльчики» умер во время игры. На сайте прокуратуры Чувашии сообщается, что по факту смерти игроку будет проведена процессуальная проверка.

По предварительной информации, вечером 12 апреля в ходе хоккейного матча между любительскими командами в помещении ледового дворца «Чебоксары — Арена» одному из хоккеистов — 37-летнему жителю Новочебоксарска — стало плохо и через некоторое время он скончался, — говорится в сообщении .

Следственные органы намерены установить причины смерти игрока, а также дать оценку соблюдению требований безопасности на спортивном объекте.

В свою очередь на сайте Следственного комитета РФ по Чувашии сообщается, что «причина смерти хоккеиста не носит криминальный характер».

Точная причина смерти будет установлена после проведения гистологических и химических исследований. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

В среду стало известно, что чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьёва скончалась на 64-м году жизни. Причина смерти не называется.