Хоккеист «СКА-Нева» Танков получил травму позвоночника во время матча

Фото: neva.ska.ru

Хоккеист Кирилл Танков

Кирилл Танков, 20-летний нападающий «СКА-Невы», получил серьезную травму в матче против «Динамо-СПб». Он столкнулся с соперником и жестко ударился головой о борт площадки. Как сообщает его мать, у спортсмена диагностировали перелом одного из шейных позвонков, и его ждет операция, пишут «Невские Новости».

Ольга Танкова, мать хоккеиста, добавила, что после несчастного случая она услышала много добрых слов от разных людей, что сначала сильно ее шокировало и смутило. По ее словам, поддержку им оказал в том числе главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

Хочу сказать спасибо Роману Борисовичу, он тоже нас очень поддержал. Люди пишут в комментариях и сообщениях в социальных сетях. Я никогда не видела такой поддержки, — поделилась Танкова.

В пресс-службе Елизаветинской больницы, в которой сейчас находится хоккеист, подтвердили, что Танкова готовят к операции на шейном отделе позвоночника. Врачи закончат ее не раньше 15:00.

Хоккеиста Анвара Сулейманова Ленинский районный суд города Уфы ранее приговорил к пяти годам условно по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии. При этом экс-вратарю «Салавата Юлаева» назначен испытательный срок в четыре года.