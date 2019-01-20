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Хоккеист «Металлурга» Антипин: предстоит тяжёлая серия

Виктор Антипин Alexander Kulebyakin/Global Look Press эксклюзивы

Виктор Антипин

спорт [ версия для печати ]

Хоккеист магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин прокомментировал третье место команды дивизиона Харламова в Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хотелось победить в Матче звёзд, мы же всё же спортсмены. Но и бронза — это тоже неплохо. Пока не придумал, что буду делать с медалью, но дарить никому точно не буду. Удалось немного отвлечься от тяжёлого сезона, перезагрузиться. У нас сейчас предстоит тяжёлая серия, и очень хорошо, что она пройдёт дома — приятно играть перед своими болельщиками», — сказал хоккеист корреспонденту News.ru.

Команда дивизиона Харламова в матче за бронзу обыграла представителей дивизиона Тарасова. Основное время завершилось со счётом 7:7, а в серии буллитов точнее оказались игроки из дивизиона Харламова. В составе победителей дубль оформил Сергей Мозякин, а Данис Зарипов, на счету которого 3 очка (1+2), забросил решающую шайбу, реализовав буллит. У проигравших четыре очка набрал Кирилл Капризов (2+2).

В регулярном чемпионате КХЛ «Металлургу» предстоит сыграть с казахстанским «Барысом» 22 января, с челябинским «Трактором» 24 января и с лидером Восточной конференции «Автомобилистом» из Екатеринбурга 27 января.

Как писал News.ru, хоккеист уфимского «Салавата Юлаева» Антон Бурдасов рассказал о своём отношении к Матчу звёзд КХЛ.


#хоккей #Матчзвезд
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