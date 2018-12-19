USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:14
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Хоккеист Кучеров попал в тройку снайперов НХЛ

Никита Кучеров Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров

спорт [ версия для печати ]

Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в тройку лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» россиянин забросил шайбу, которая стала для него 15-й в сезоне. Также Кучеров отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой «Тампы» (5:2).

Кучеров сумел набрать 50 очков по системе «гол+пас» (15+35) и поднялся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Российский хоккеист обошёл Конора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), в активе которого 49 очков. Возглавляет рейтинг форвард («Колорадо Эвеланш») Микко Рантанен (56). На втором месте идёт Натан Маккиннон («Колорадо»), который набрал 53 очка.

News.ru ранее сообщал, что российский нападающий Павел Дацюк может продолжить карьеру в НХЛ.


#хоккей #НХЛ #НикитаКучеров
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 08:19, 19 декабря 2018
Дадонов и Наместников названы звёздами матчей НХЛ
спорт 10:03, 18 декабря 2018
Бобровского признали игроком дня в НХЛ
спорт 09:30, 17 декабря 2018
Российский голкипер вызван в НХЛ
Лента новостей
общество 17:09
Синоптики: москвичей ждёт необычная погода на Новый год
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
технологии 17:06
VK: «Человек-паук» стала самой обсуждаемой игрой 2018 года
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадочные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
Другие новости
спорт 17:09
Футболист избил арбитра за красную карточку прямо на поле
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top