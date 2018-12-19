Хоккеист Кучеров попал в тройку снайперов НХЛ

https://news.ru/storage/news/6a481c4395c34cfb133cf4b9d70a3665/11eb3c2e-8ff1-41fa-a693-3c67765fccaa_850.jpg Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Никита Кучеров

Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в тройку лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» россиянин забросил шайбу, которая стала для него 15-й в сезоне. Также Кучеров отметился результативной передачей. Встреча завершилась победой «Тампы» (5:2).

Кучеров сумел набрать 50 очков по системе «гол+пас» (15+35) и поднялся на третье место в гонке бомбардиров НХЛ. Российский хоккеист обошёл Конора Макдэвида («Эдмонтон Ойлерз»), в активе которого 49 очков. Возглавляет рейтинг форвард («Колорадо Эвеланш») Микко Рантанен (56). На втором месте идёт Натан Маккиннон («Колорадо»), который набрал 53 очка.

News.ru ранее сообщал, что российский нападающий Павел Дацюк может продолжить карьеру в НХЛ.