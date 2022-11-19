Хоккеист набросился на судью в матче хоккейной лиги Хоккеист из команды «Леопарды» избил судью за решение об удалении игрока

Фото: Хоккейная лига «Трудовые резервы»/vk.com

В матче любительской хоккейной лиги «Трудовые резервы» защитник команды «Леопарды» избил судью за то, что тот удалил его на 10 минут, пишет Baza. Хоккеист сначала ударил судью клюшкой в голову, а после тот как арбитр упал, разозленный судейским решением спортсмен нанес еще удар в туловище. Комментатор матча раскритиковал поведение спортсмена и призвал к его пожизненной дисквалификации, при этом назвав его «полудурком».

Инцидент произошел днем 19 ноября в ледовом дворце «Чкалов Арена» в ходе матча между командами «Леопарды» и Revol Ice. По информации издания, хоккеиста, избившего арбитра, зовут Михаил Утенков.

Судя по видеозаписи, удар клюшкой оказался тяжелым, поскольку судья долгое время не мог встать. Какие травмы получил арбитр не сообщается.

Я такого хамства не видал никогда. Просто полудурок (хоккеист, ударивший судью. — NEWS.ru), не постесняюсь этого слова, — сказал комментатор.

На место приехала полиция, лига предложила пострадавшему судье юридическую помощь. Команде нападающего присудили техническое поражение.

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