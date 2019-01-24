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Фигурист Ходыкин: о попадании на ЧЕ узнал от мамы

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Сергей Булкин/News.ru

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

спорт [ версия для печати ]
Российская пара Павлюченко и Ходыкин — о дебюте в Минске и изменении в тренировочном процессе

Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин после проката короткой программы поделились впечатлениями от выступления, а также рассказали о том, как они узнали о поездке на чемпионат Европы.

— Насколько сложно вам было именно потому, что это было первое выступление на турнире такого уровня. Или после финала Гран-при уже ничего не страшно?

Денис Ходыкин (ДХ): Уже привык себя настраивать на то, что это старт, поскольку у меня опыта немного побольше, нежели у Даши. Привык настраивать себя на то, что надо перебороть только самого себя.

Дарья Павлюченко (ДП): Присутствовало небольшое волнение. Надеюсь, что в дальнейшем буду спокойнее.

— По итогам чемпионата России вы были первыми запасными, но достаточно давно узнали, что Наталья Забияко и Александр Энберт не будут принимать участие. Целенаправленно готовились или пришлось внести изменения в тренировочный процесс?

ДХ: Конечно, пришлось внести изменения. В идеальном случае нам бы хотелось начать готовиться раньше и прокататься до чемпионата Европы на каком-нибудь турнире, том же Кубке Москвы, который проводили наши тренеры.

— Как вы узнали, что попадёте на чемпионат Европы?

ДХ: Мне написала мама, потом мой тренер. Я узнал и ответил «Окей». Будем готовиться. Не было какого-то «вау» или ещё что-то. Всё бывает. Пришлось выдернуть себя из планов и готовиться физически, и морально.

— На новогодние праздники это никак не повлияло?

ДХ: Поскольку мы узнали ближе к 30−31 декабря, на новогодние праздники это не повлияло.

— Как проведёте время между короткой и произвольной программой?

ДХ: Поспим, наверное. Потренируемся, пообедаем и выйдем на лёд.

— Это для вас день подготовки или день нервов?

ДП: Зависит от ситуации.


#фигурноекатание #ЧЕМПИОНАТЕВРОПЫ #интервью #ДарьяПавлюченко #ДенисХодыкин
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