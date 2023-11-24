«Хочется проснуться тем, кем я был до этого»: Костомаров о болезни Костомаров: был в шоке после комы, хотел покинуть этот мир

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров на форуме «Грани личного бренда» рассказал NEWS.ru, что был в шоке, когда во время болезни очнулся после наркоза. Фигурист признался, что даже задумывался «покинуть мир».

По словам спортсмена, его еле вывели из комы, поскольку все органы, кроме сердца, перестали работать. Костомаров считает, что его сердце выдержало только благодаря тому, что жена, родители и близкие были рядом.

Очнулся когда, понял, что ужас какой-то — весь в бинтах, в трубках. Самый здоровый человек в мире, который занимался спортом и закалялся, — здесь, в реанимации... Был шок, — сказал Костомаров.

Он добавил, что необходимость ампутации конечностей довела его до состояния, когда он хотел «покинуть этот мир». Фигурист признался, что от отчаяния горько рыдал.

Даже жалел, что не сказал, мол, оставьте меня в покое, дайте покинуть этот мир. Когда так много лежал, мне казалось, что не смерть страшна, а страшно остаться инвалидом... Хочется заснуть и проснуться тем, кем я был до этого, — рассказал Костомаров.

Ранее он опубликовал видеозапись своей игры в теннис. Ракетку спортсмен привязал к протезу руки бинтом. Без фиксации она постоянно выпадала. Видео снимала дочь спортсмена, которая подбадривала отца в процессе игры.

В октябре Костомаров уже смог сесть за руль автомобиля после установки протезов. Спортсмен сообщил, что был очень этому счастлив.

До этого фигурист призвал людей «ценить каждое мгновение своей жизни». По словам спортсмена, он осознал, что «главное в жизни — сама жизнь», только после перенесенной тяжелой болезни, из-за которой лишился ног и кистей рук.