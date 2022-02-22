«Химки» уволили Черевченко с поста главного тренера второй раз за полгода

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Руководство футбольных «Химок» решило прекратить сотрудничество с главным тренером команды Игорем Черевченко. Об этом было объявлено на официальном сайте подмосковного клуба.

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному решению сторон. Также работу в клубе завершает его тренерский штаб, — говорится в сообщении «Химок».

Отметим, что Черевченко был назначен главным тренером клуба 25 сентября 2020 года. Через год, 25 октября 2021 года, клуб объявил об уходе 47-летнего специалиста, однако уже 19 ноября он вернулся на свой пост.

В данный момент «Химки» занимают последнее место в Российской премьер-лиге. Следующий официальный матч команда проведёт 26 февраля против московского «Динамо».

12 января руководство подмосковного футбольного клуба «Химки» подписало контракт с защитником Юрием Жирковым. Контракт был заключён на полгода с возможностью его пролонгировать ещё на год.