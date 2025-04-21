«Химки» «умирают»: как спасти футбольный клуб, что предложили в Госдуме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игроки футбольного клуба «Химки»

Футболистам подмосковного клуба «Химки» несколько месяцев не выплачивают зарплату. Перед матчем с «Зенитом» игроки основного состава бойкотировали тренировки, но в итоге поехали на игру в Санкт-Петербург. Что сейчас происходит в «Химках» и какую помощь команде предложили в Госдуме и Российской премьер-лиге (РПЛ) — в материале NEWS.ru.

Почему футболисты «Химок» хотели бойкотировать матч с «Зенитом»

В декабре 2024 года был задержан инвестор «Химок» Туфан Садыгов. По данным Telegram-канала Baza, его подозревают в мошенничестве. При этом источники утверждают, что задержание связано не с футболом, а со строительным бизнесом. Telegram-канал Mash сообщил, что Садыгова освободили под залог в размере 20 млн рублей.

В феврале появилась информация, что футболисты «Химок» готовят акцию протеста из-за невыплаты зарплаты за ноябрь и декабрь 2024 года. Игроки хотели бойкотировать контрольный матч на сборах команды. Пресс-служба «Химок» опровергла эту информацию.

В конце марта Telegram-канал Sport Baza сообщил, что по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) «Химкам» заблокировали счета в шести российских банках. Решение было принято из-за задолженности в размере 335 млн рублей. Согласно финансовому отчету клуба по итогам 2024 года, задержки по оплате труда составили до 311,3 млн рублей. Общий долг «Химок» — 1,15 млрд рублей

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15 апреля «Химки» объявили об увольнении главного тренера Франка Артиги. Поле матча с «Крыльями Советов» испанский специалист подтвердил, что игроки и тренеры не получают зарплату.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Франк Артига (справа) и игрок ФК «Химки» Александр Филин

«Все влияет на матч, игроки потеряли терпение. Когда нет стабильности в жизни, тогда тяжело показать и стабильность на поле. Для меня это неудивительно, игроки устали. Сказали, что на этой неделе все будет решено. Я не могу требовать от игроков сейчас ничего, могу только благодарить их. У нас будут тяжелые матчи, но нужно решить и эту ситуацию», — сказал Артига.

По данным «Чемпионата», тренера уволили из-за неудовлетворительных результатов команды. «Химки» находятся на 13-м месте, которое дает право на участие в стыковых матчах за право остаться в РПЛ против команды из Первой лиги. Еще одним поводом для увольнения Артиги стала его поддержка недовольных задержками зарплат иностранных футболистов «Химок». Кроме того, Садыгов был разочарован тем, что его сын Илья получает мало игрового времени.

Агент испанского тренера Дмитрий Селюк заявил, что «Химки» официально не расторгли контракт со специалистом. По его словам, клуб не выплатил Артиге даже часть долгов.

«Там нет такого, что должны только Артиге. В данной ситуации равны и Артига, и Заболотный, и Бакаев. Не буду говорить, за сколько месяцев, но много должны», — сказал Селюк.

Лидеры «Химок» не согласились с отставкой Артиги и начали бойкотировать тренировки на футбольном поле. 15 апреля они провели только десятиминутное занятие в тренажерном зале. Затем игроки стали обсуждать возможность бойкота матча с «Зенитом».

16 апреля исполняющим обязанности главного тренера «Химок» стал Магомед Адиев. Основной состав продолжал бойкотировать тренировки, поэтому специалист работал только с дублем. Садыгов обещал решить вопрос с долгами по зарплате до 30 апреля.

Как РПЛ вмешалась в ситуацию с «Химками»

18 апреля президент РПЛ Александр Алаев приехал на тренировку «Химок». Глава лиги выступил перед командой и заявил, что теперь они находятся «в постоянном контакте». Основной состав вышел на тренировку и начал готовиться к матчу с «Зенитом».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александр Алаев

Также Алаев заявил, что в «Химках» введено внешнее управление. Эти меры согласованы с президентом РФС Александром Дюковым.

«Такое решение уже применялось и оказалось успешным. Это означает, что ни один платеж не может осуществляться без согласования со стороны РПЛ. Одна из проблем, которую я увидел на практике, — разнятся цифры и данные. Есть документы, у меня есть справки. У меня была одна информация, у футболистов — другая. Теперь, с учетом того что введено внешнее управление, я получу документы в понедельник. Дальше будем решать», — заявил Алаев.

Позднее футболистам «Химок» выплатили зарплату за декабрь. Эту информацию подтвердили в пресс-службе подмосковного клуба.

Как «Химки» сыграли против «Зенита»

«Химки» выставили основной состав на матч против «Зенита». Решающим стал эпизод на 22-й минуте встречи, когда аргентинский нападающий Лусиано Гонду замкнул прострел партнера с правого фланга. «Зенит» победил со счетом 1:0. «Химки» не сумели создать серьезных угроз у ворот противника.

Какой вариант спасения «Химок» предложили в Госдуме

Действия футболистов «Химок» понятны, любой работодатель обязан выполнять трудовое законодательство, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Роман Терюшков. По его словам, в 2024 году Московская область из-за расхождений с руководством клуба в подходах к ведению финансово-хозяйственной деятельности и спортивной стратегии развития клуба вышла из состава учредителей. Несмотря на это, регион продолжил оказывать всевозможную поддержку «Химок».

Фото: Михаил Киреев/РИА Новости Игровой момент в матче 25-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Химки»

«ФК „Химки“ — один из немногих клубов РПЛ, получавший спортивную инфраструктуру в безвозмездное пользование как СОНКО (социально-ориентированные некоммерческие организации. — NEWS.ru). По всей видимости, настала пора пересматривать и этот статус», — сказал Терюшков.

Депутат отметил, что введение внешнего управления в клубе вызвало изумление в профессиональных кругах. Терюшков напомнил, что подобные меры вводятся исключительно арбитражным судом на основании решения собрания кредиторов и это не полномочие РПЛ. Он предложил провести анализ в футбольных клубах лиги и пересмотреть правила выдачи лицензий, включив условие о предоставлении банковской гарантии.

«Согласование с центральным органом власти региона, отвечающим за развитие спорта, также не будет лишним. Необходимо остановить гонку миллионных зарплат футболистов. Регионы априори не заинтересованы в улучшении финансового благосостояния легионеров. Обязанность субъектов РФ — это развитие детско-юношеского спорта, проведение школьных турниров, поддержка студенческих лиг, строительство и содержание спортивной инфраструктуры. В этом перечне нет 100-миллионной зарплаты условного Промеса (экс-футболист „Спартака Квинси Промес. —NEWS.ru). Поэтому здесь речь должна идти не о внешнем управлении ФК „Химки“ в исполнении Алаева, а об управленческих ошибках в РПЛ», — добавил Терюшков.

Кризисная ситуация в «Химках» является тревожным сигналом для руководства РПЛ, подобные истории нельзя допускать в российском футболе, заявил первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, аналогичные проблемы могут возникнуть и у других команд, что нанесет удар по репутации турнира. Свищев предложил создать страховой механизм по аналогии с банковской системой.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Дмитрий Свищев

«Допустим, ты участник РПЛ, ты должен сделать отчисления в некий резервный фонд, независимо от того, какое у тебя положение. И в случае форс-мажорной ситуации, с которой мы сейчас столкнулись, комиссия РПЛ принимает решение, что берет на себе кризисное управление клубом. Это один из вариантов. Могут быть и другие, но нельзя допускать того, чтобы из-за этой ситуации страдали все: болельщики, другие клубы, имидж лиги», — сказал Свищев.

«Надо разобраться во всем российском футболе»

Экс-нападающий сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в разговоре с NEWS.ru назвал ситуацию в «Химках» нездоровой. По его словам, спортивный принцип уходит на второй план в условиях, когда футболистам три-четыре месяца не платят зарплату.

«В первую очередь эту проблему должно решить руководство клуба. РФС, РПЛ и Московская область тоже должны помочь и разобраться. Такого не должно быть в РПЛ», — сказал Булыкин.

Комментируя идею Свищева о создании клубами резервного фонда, экс-футболист отметил, что этот вопрос надо решать с отделом лицензирования клубов РПЛ.

«Если у Свищева есть предложение, нужно вместе с отделом лицензирования что-то придумать. Хотя я считаю, что нам во всем российском футболе надо разобраться, не только в „Химках“», — добавил Булыкин.

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