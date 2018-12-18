Хэмилтон оскорбил жителей родного города

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Льюис Хэмилтон

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в неприятную историю, назвав свой родной город Стивенидж «трущобами». Этот разозлило большинство жителей.

Некорректное высказывание пилот позволил на церемонии вручения наград лучшим спортсменам года в Британии, пишет BBC. Он отметил, что «его семья хотела выбраться из трущоб. Мы поставили перед собой высокие цели и добились нужного результата».

Глава городского совета Стивениджа Шерон Тейлор ответил спортсмену в резкой форме, заметив, что после его высказывания многие жители почувствовали себя оскорблёнными.

Сам Хэмилтон понял свою ошибку и уже постарался её исправить.