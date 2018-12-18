Хэмилтон оскорбил жителей родного города

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон попал в неприятную историю, назвав свой родной город Стивенидж «трущобами». Этот разозлило большинство жителей.
Некорректное высказывание пилот позволил на церемонии вручения наград лучшим спортсменам года в Британии, пишет BBC. Он отметил, что «его семья хотела выбраться из трущоб. Мы поставили перед собой высокие цели и добились нужного результата».
Глава городского совета Стивениджа Шерон Тейлор ответил спортсмену в резкой форме, заметив, что после его высказывания многие жители почувствовали себя оскорблёнными.
Сам Хэмилтон понял свою ошибку и уже постарался её исправить.