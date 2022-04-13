Харитонов: Яну нужен тренер, который даст ему по шапке

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов высказал мнение в интервью YouTube-каналу «Ушатайка: Спорт-Экспресс», что после поражения от Алджамейна Стерлинга в поединке за титул чемпиона UFC Петру Яну стоит сделать изменения в своей команде. В частности, он посоветовал спортсмену найти жёсткого и авторитетного тренера.

Петя должен сейчас услышать меня, мои слова. Не только мои, но и правильных, грамотных тренеров, которые, извините за выражение, не будут ему в буквальном смысле жопу лизать и говорить: «Ты красавец, всё нормально, победил». У него должен быть тренер, который ему по шапке даст, — сказал Харитонов.

Президент UFC Дэйна Уайт высказал мнение, что судьи провалились, отдав победу Стерлингу в поединке с Яном на турнире UFC 273.

Для россиянина это поражение стало третьим в карьере. До этого он одержал 16 побед в 19 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Его соперник в ММА одержал 21 победу при трёх поражениях.

Ранее Ян заявил, что выиграл бой против Стерлинга, однако судьи лишили его победы.