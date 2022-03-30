Харитонов отказался от поединка с Кудуховым

Российский спортсмен Сергей Харитонов отказался о идеи проведения боя по правилам бокса с многократным призёром чемпионатов России Виталием Кудуховым. Как стало известно корреспонденту NEWS.ru, такую встречу планировал организовать промоутер Зяки Юнисов.

Функционер выступил с предложением Харитонову, но спортсмен, большая часть карьеры которого прошла в смешанных единоборствах, ответил отказом. Он заявил, что предпочитает встречаться с более «простыми соперниками».

В своем последнем поединке Кудухов победил небитого боксёра из Санкт-Петербурга Владислава Вишева, а Харитонов провел скандальный бой против американца Малика Скотта. Россиянин победил судейским решением, но ряд спортсменов, включая Александра Шлеменко, поставили под сомнение честность встречи и нокдаун, в котором оказался Сергей.