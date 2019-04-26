Испанский фигурист Кирилл Халявин вместе со своей партнёршей Сарой Уртадо в ритмичном танце на чемпионате Европы набрали 69,28 балла. В эксклюзивном интервью News.ru он рассказал о том, что постепенно осваивает испанский, добавив, что остался недоволен своим выступлением в Минске.

— Судя по вашим эмоциям после проката, вы остались довольны тем, что показали на льду?

— Не совсем. Я считаю, что мы на тренировках лучше катаемся. Ещё не так давно в Москве мы лучше исполняли свою программу, чем сейчас на чемпионате Европы. Не очень получилось.

— Но баллы достаточно высокие поставили.

— Да, но дело ведь не только в оценках судей. Я по ощущениям скажу, что мы могли выступить куда лучше. И по баллам, и по технической оценке нам есть в чём прибавить.

— Но показать лучший результат сезона на чемпионате Европы — это очень хорошо?

— Если так смотреть, то да — это вполне себе неплохо.

— Чувствовалась ли поддержка трибун? Очень много было испанских флагов сейчас.

— Конечно. Зал поддерживает, и от этого кататься очень приятно. В плане атмосферы в Минске всё очень хорошо.

— Многие говорили, что для русскоязычных фигуристов турнир в Белоруссии почти как домашняя арена. Согласитесь?

— Можно и так сказать, ведь тут многие говорят по-русски, да и лететь от Москвы не так далеко. Погода тоже примерно похожа на ту, что сейчас установилась в столице России. Так что да, вполне себе этот лёд можно назвать домашним.

Сара Уртадо и Кирилл Халявин Сергей Булкин/News.ru

— Если отталкиваться от вашего результата, то на что вы планируете претендовать здесь? Есть ли какая-то планка?

— Мы не знаем, как готовы и как выступят другие пары. Конкретно мы хотим кататься чисто и хорошо, показывать лучший свой прокат. Если всё получится, то тогда и можно объективно оценивать то, на что мы претендуем и на что стоит рассчитывать. Пока лишь хотим оказаться как можно выше в итоге.

— Но нет такого, что стоит жёсткий параметр — надо быть в десятке?

— Нет. Результат вторичен, потому что без катания высокую оценку можно получить лишь один–два раза на протяжении достаточно большого количества времени. Надо думать о себе и постоянно прогрессировать.

— Удалось ли посмотреть чьи-то выступления?

— Мужчин в четверг видели, но только последнюю разминку. Больше, к сожалению, пока ничего вживую зацепить не получилось. Но по телевизору посмотрели много разных прокатов с этого турнира.

— Не считаете, что Хавьеру Фернандесу судьи поставили очень низкие оценки? Мало кто ожидал, что он по итогам короткой программы наберёт так мало.

— Я, честно говоря, не могу сказать, так как я не разбираюсь в системе оценок одиночников. Не знаю, что там из компонентов ценится выше и почему.

— В вашей паре скорее вы выучите испанский или Сара освоит русский?

— Мы помаленьку осваиваем языки. Так как мы живём в Москве, то Сара постепенно изучает русский, а я целенаправленно занимаюсь испанским.

— А у кого прогресс в языках виден больше всего?

— Мне кажется, что одинаково.

— Но она сейчас подсказывает, что вы в испанском преуспели больше, чем она в русском.

— Я же целенаправленно занимаюсь испанским языком, а она просто живёт в России и ей приходится какие-то слова заучивать, чтобы освоиться в Москве.

— Помогаете адаптироваться?

— Стараюсь это делать так, как могу.