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Халеп прокомментировала поражение от Серены Уильямс

Lev Radin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против американки Серены Уильямс.

Матч завершился со счётом 1:6, 6:4, 4:6.

«В первом сете у меня было ощущение, что я под поезд попала. Всё летело так быстро», — приводит её слова пресс-служба турнира.

Халеп добавила, что матч получился хороший и о поражении она не жалеет.

Эта победа стала для Уильямс первой победой над лидером мирового рейтинга после выхода из декрета. Сейчас американка занимает 16-ю строчку рейтинга.

Серена Уильямс возомнила себя первой ракеткой мира, писал News.ru.


#теннис #СимонаХалеп
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