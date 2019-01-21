Халеп прокомментировала поражение от Серены Уильямс

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала поражение в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии против американки Серены Уильямс.
Матч завершился со счётом 1:6, 6:4, 4:6.
«В первом сете у меня было ощущение, что я под поезд попала. Всё летело так быстро», — приводит её слова пресс-служба турнира.
Халеп добавила, что матч получился хороший и о поражении она не жалеет.
Эта победа стала для Уильямс первой победой над лидером мирового рейтинга после выхода из декрета. Сейчас американка занимает 16-ю строчку рейтинга.
Серена Уильямс возомнила себя первой ракеткой мира, писал News.ru.