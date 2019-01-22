Халеп перестанет быть первой ракеткой мира

Румынка Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата Австралии.
На данный момент обойти первую ракетку мира могут четыре теннисистки: японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.
После победы Квитовой над австралийкой Эшли Барти Халеп потеряла шансы на то, чтобы сохранить лидерство в рейтинге по итогам турнира. Сама она проиграла в матче 1/8 финала американке Серене Уильямс. Эта победа стала для Уильямс первой победой над лидером мирового рейтинга после выхода из декрета. Сейчас американка занимает 16-ю строчку рейтинга.
Халеп потеряет лидерство в рейтинге WTA впервые с февраля 2018 года. Она была первой ракеткой мира на протяжении 42 недель.
На Australian Open не осталось россиян, сообщал News.ru.