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Халеп перестанет быть первой ракеткой мира

Симона Халеп lvxiaowei/imago sportfotodienst/Global Look Press

Симона Халеп

спорт [ версия для печати ]

Румынка Симона Халеп покинет первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам Открытого чемпионата Австралии.

На данный момент обойти первую ракетку мира могут четыре теннисистки: японка Наоми Осака, чешки Петра Квитова и Каролина Плишкова и украинка Элина Свитолина.

После победы Квитовой над австралийкой Эшли Барти Халеп потеряла шансы на то, чтобы сохранить лидерство в рейтинге по итогам турнира. Сама она проиграла в матче 1/8 финала американке Серене Уильямс. Эта победа стала для Уильямс первой победой над лидером мирового рейтинга после выхода из декрета. Сейчас американка занимает 16-ю строчку рейтинга.

Халеп потеряет лидерство в рейтинге WTA впервые с февраля 2018 года. Она была первой ракеткой мира на протяжении 42 недель.

На Australian Open не осталось россиян, сообщал News.ru.


#теннис #СимонаХалеп
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