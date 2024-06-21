Хакеры попытались сорвать Игры БРИКС Дрюков: Игры БРИКС подверглись серьезной DDoS-атаке с тысяч IP-адресов

Игры БРИКС в Казани 21 июня подвергаются крупной DDoS-атаке, сообщил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. Хакеры используют десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия, передает ТАСС.

Начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с, — уточнил Дрюков.

Ранее Сборная России стала победителем медального зачета Игр БРИКС, проводившихся в Казани, сообщает «Чемпионат». Российские спортсмены завоевали 173 золотые медали, опередив команду Белоруссии, которая стала второй с 32 золотыми наградами.

На Играх БРИКС осталось разыграть 140 комплектов медалей, при этом белорусские спортсмены не участвуют в двух дисциплинах. В общей сложности на соревнованиях будут разыграны 387 комплектов медалей. У российской сборной также 101 серебряная награда и 69 бронзовых. Спортсмены из Белоруссии выиграли 56 серебряных и 68 бронзовых медалей. Сборная Китая занимает третье место (17-17-12).

До этого стало известно, что четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев стал победителем произвольной программы на Играх БРИКС. Спортсмен оказался единственным заявленным участником в этой категории. Он набрал 211,6542 балла.