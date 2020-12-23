Хабиб возглавил рейтинг спортсменов по количеству упоминаний в СМИ

https://static.news.ru/photo/7f8e39fe-452d-11eb-8892-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых упоминаемых российских спортсменов в 2020 году по версии компании «Медиалогия».

Второе и третье места заняли футболисты Артём Дзюба и Александр Кокорин соответственно. В топ-5 также вошли хоккеист Александр Овечкин и футболист Алексей Миранчук.

В десятку лидеров по упоминанию в СМИ также попали фигуристки Алина Загитова, Александра Трусова и Алёна Косторная, футболист Фёдор Смолов и гонщик «Формулы-1» Даниил Квят.

Хабиб Нурмагомедов провёл в 2020 году всего один поединок. 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно победил Джастина Гейтжи, после окончания поединка боец объявил о завершении спортивной карьеры.

Как сообщал NEWS.ru, боец смешанного стиля, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов стал самым популярным среди россиян спортсменом уходящего года по результатам опроса ВЦИОМа. Также он был признан спортивной звездой года по версии британской телерадиовещательной корпорации Би-би-си.