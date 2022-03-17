Хабиб Нурмагомедов может стать секундантом Петра Яна

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян остался без секундантов к поединку с Алджамейном Стерлингом, который пройдёт 9 апреля на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Члены его команды не смогли получить американские визы. Сейчас представители россиянина ищут замену «угловым».

Как стало известно корреспонденту NEWS.ru, вместе с бойцом в США будет находится его менеджер Саят Абдрахманов. Но в США россиянин вылетит один. В связи с этим Ян уже предложил бывшему чемпиону UFC в легчайшем весе Генри Сехудо стать своим «угловым». Но с большей долей вероятности Сехудо откажется от предложения.

В таком случае секундантами Яна могут выступить люди из команды Хабиба Нурмагомедова, в том числе и сам Хабиб.

У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.

Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и поведал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.