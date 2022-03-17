Хабиб Нурмагомедов может стать секундантом Петра Яна

Хабиб Нурмагомедов может стать секундантом Петра ЯнаХабиб Нурмагомедов будет скандировать Петра Яна во время поединка со Стерлингом
Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян остался без секундантов к поединку с Алджамейном Стерлингом, который пройдёт 9 апреля на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле. Члены его команды не смогли получить американские визы. Сейчас представители россиянина ищут замену «угловым».
Как стало известно корреспонденту NEWS.ru, вместе с бойцом в США будет находится его менеджер Саят Абдрахманов. Но в США россиянин вылетит один. В связи с этим Ян уже
В таком случае секундантами Яна могут выступить люди из команды Хабиба Нурмагомедова, в том числе и сам Хабиб.
У Яна в активе 16 побед при двух поражениях. Сейчас он владеет поясом временного чемпиона UFC. Его соперник в ММА одержал 20 побед при трёх поражениях. В 2021 году Стерлинг победил Яна путём дисквалификации после запрещённого удара коленом, который нанёс Пётр.
Ранее Пётр Ян назвал условия нового контракта с UFC и поведал о личных изменениях, которые случились с ним после того, как к нему пришёл успех.