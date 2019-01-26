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Гурьев: Мироновой ещё тяжело даются четыре рубежа

Леонид Гурьев Александр Вильф/РИА Новости

Леонид Гурьев

спорт [ версия для печати ]
Тренер сборной России ответил на вопросы News.ru

Гонка преследования в Антхольце получилась неудачной для россиянок в плане стрельбы. Девять промахов Светланы Мироновой и восемь выстрелов «в молоко» Екатерины Юрловой-Перхт иначе как кошмаром не назовёшь. Впрочем, есть в результатах россиянок и положительные моменты. Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-30 на этапе Кубка мира. Об итогах стрельбы в гонке, медленном прогрессе Мироновой и преимуществе тюменской школы биатлона в эксклюзивном интервью News.ru рассказал тренер сборной России Леонид Гурьев.

— Стрельба на рубеже у нашей команды была совсем другой, чем вчера. Неужели ветер так выбил всех спортсменок из колеи, что никто не справился с первой стрельбой?

— Проблемы начались ещё на пристрелке. Она была тяжёлой для всех. Ветер был то сильный, то слабый, то вообще штиль. Это хуже всего. Также он менял направление слева направо.

— Что нужно делать в такой ситуации?

— Мы искали оптимальный ветер, чтобы их пристрелять, а потом уже от этого уходить на старт и идти по трассе, запомнив ощущения. Мы им всегда говорим: «Запоминайте тот ветер, который был при последней стрельбе». Со стрельбой справились Ирина Старых и Лариса Куклина. Два промаха для такого ветра — это нормально.

— Что случилось с Мироновой?

— Света завалила первую лёжку. Но там промахи шли в разные стороны, то на шесть, то на пять, то на десять часов. Со стойки у неё пошло более менее.

— К нестабильной стрельбе Мироновой мы привыкли, но Юрлова считается снайпером?

— Катя по три раза мазала стоя. Она прекрасно знает свои ошибки. Стрелять 3+3 для спортсменки такого уровня — не очень хорошо.

— Миронова уже научилась справляться со стрельбой в гонках с двумя рубежами, но что мешает ей то же самое делать на более длинных дистанциях?

— Для неё пока тяжело бежать две гонки подряд с четырьмя рубежами и контактной борьбой. Такие ветровые показатели, как на спринте, то есть слабенький ветерок, помогли ей подойти к гонке раскованной, а здесь с самого старта пошла контактная борьба. Она прекрасно понимает, что вот оно, седьмое место. Тяжеловато для неё ещё бежать гонку с четырьмя рубежами.

Светлана Миронова (справа) Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Светлана Миронова (справа)

— Попадание в тридцатку придаст в дальнейшем уверенности Ларисе Куклиной?

— Она у нас и на отборе в ноябре не была. Только в Ижевске появилась, отобралась на «Ижевской винтовке». Два месяца она была без соревновательной практики, поэтому для неё еще тяжеловато. Но стрельбу она чувствует, эмоциями управляет. Просто ей нужно время.

— По сегодняшней гонке создается впечатление, что в сборной лучше стреляют те, кто проходил тюменскую школу биатлона Леонида Гурьева?

 (смеется) Такая стабильная стрельба в команде только у Старых. Погода может накладывать свои отпечатки, но в целом Ира работает уверенно. Для Кати Юрловой же непростительно такие ошибки делать на стойке. Лариса Куклина тоже спортсменка стрелкового плана и справилась с погодой.

— Есть ли элемент случайности в такую погоду? Не все ведь в равных условиях на рубеже.

— Конечно, это своего рода игра. Если ты пристрелялся в такую погоду, тебе повезло стрелять потом в таких же условиях. Сегодня не было проблем у первых номеров, на первых установках. Они отстреляли с одним-двумя кругами штрафа. Лидеры есть лидеры.


#биатлон #Кубокмира
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