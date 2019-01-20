Гудачек: через Матч звёзд хочу вернуться в состав «Спартака»

https://news.ru/storage/news/084940b5550013e2adb6865cad310038/06d3f2b6-7fba-4a8e-9e5f-d4f1f91f2da1_850.jpg Егор Алеев/ТАСС эксклюзивы

Юлиус Гудачек

News.ru пообщался с одним из символов «красно-белых»

Голкипер московского «Спартака» Юлиус Гудачек в интервью News.ru поделился своими эмоциями после Мастер-шоу, которое прошло в рамках Матча всех звёзд в Казани.

— Удалось ли поездкой в Казань немного отвлечься от клубных дел?

— Да, конечно. Плюс тут собраны болельщики не с одного конкретного клуба, а со всех команд, выступающих в Континентальной хоккейной лиге. Я видел много различных флагов: «Ак Барса», «Салавата», «Спартака», «Северстали» и многих других. Думаю, на самой игре будет ещё больше любителей хоккея, атмосфера станет ещё более колоритной. Мы хотим выиграть Кубок.

— Успели во время шоу прочувствовать удивительную атмосферу, которая всегда царит на матчах на «Татнефть-Арене»?

— Чувствуется, что на матчах «регулярки» тут несколько иначе переживают, болеют за «Ак Барс». Там ведь надо играть на победу, все объяснимо. А сейчас просто шоу.

— Люди уже не против вас болеют, а поддерживают Гудачека и его команду?

— Да-да, именно об этом я и говорю. Не чувствовал себя чужим в Казани, что очень приятно.

— Вообще ожидали, что соберётся столько народу на Мастер-шоу, тогда как обычно зрители подтягиваются к самому Матчу звёзд КХЛ?

— Видел очень много детей на мероприятии. Это очень хорошо для вашего хоккея. Когда я был молодой, знал всех звёзд словацкого хоккея, они были моими кумирами. Сейчас уже я могу быть для кого-то примером (улыбается). Может быть, лет через 10−15 они сами выйдут на лёд в каком-то подобном мероприятии.

— Ждём новых Гудачеков?

— Думаю, обязательно появятся (смеётся). Александр Щербак/ТАСС

— Вы кажетесь весьма уставшим после шоу. Силы остались на игру?

— Естественно. Я две недели назад немного приболел, поэтому пропустил какое-то время, не играл. Но мне удалось через тренировки набрать форму, соскучился по хоккею.

— Теперь выходите на лёд мотивированным?

— Да, очень правильное слово. В воскресенье я буду играть в матче очень мотивированным.

— Планируете через Матч звёзд вернуть себе место в стартовой пятерке «Спартака»?

— Конечно. У нас здоровая конкуренция в команде. Есть Александр Трушкин, Никита Беспалов — очень хорошие конкуренты за место в составе. Ребята провели последние матчи на достаточно высоком уровне, но я надеюсь, что главный тренер увидит меня в деле на Матче звёзд и будет доволен.

— От вас на льду всегда ждут шоу. Стоит ли что-то ожидать после воскресных ледовых баталий?

— Не знаю, пока затрудняюсь что-то сказать. Но если собравшиеся зрители захотят увидеть моё представление, что-нибудь я обязательно придумаю.

— У вас в Казани достаточно серьёзный наставник — Наталья Кларк. Что она говорит в раздевалке? На что делает акцент?

— Она жёсткий тренер, как и все женщины (смеётся). Она ко всему относится очень серьёзно, даже если это просто Мастер-шоу. Но я бы не стал о ней сейчас ничего плохого говорить, ибо она наш босс.

— Тяжело ей что-то возразить?

— Думаю, нет. Она достаточна коммуникабельна, знаем её как журналистку «Матч ТВ». Мне кажется, мы в любой ситуации найдем понимание.

— Может, её стоит взять на работу в «Спартак», чтобы подтянуть дисциплину?

— Это не ко мне вопрос (смеётся). Я некомпетентен решать что-то подобное.

— Но вы можете посоветовать, например, генеральному менеджеру.

— Посмотрим, как мы сыграем воскресенье. Только после этого можно что-то конкретное сказать о нашей команде и главном тренере (улыбается).

— Ставите задачу победить?

— У нас собрано много представителей СКА, а эти ребята всегда и везде хотят победить. Так что, думаю, небольшой перевес в шансах будет как раз у нас.