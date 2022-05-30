Губерниев заявил о своей причастности к дисквалификации тренера Воронкова

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) дисквалифицировать тренера калининградского «Локомотива» Андрей Воронкова на два года. По словам Губерниева, он причастен к этому решению, сообщает «Матч ТВ».

Молодцы. Считаю, что это взвешенное решение. Рад, что к этому решению причастен и я, лично я и все неравнодушные люди. Наша позиция позволила наказать расиста, женоненавистника, хама — тренера Воронкова. Главное, что он наказал сам себя. Извинился бы и ничего не было, — заявил Губерниев.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» состоялась 12 мая. В концовке третьей партии главный тренер «Локо» Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток с вопросом: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Фраза попала в прямой эфир. Спортсменка заявила, что не держит зла на тренера «Локомотива», а инцидент лишь подчёркивает отсутствие профессиональной этики у тренера, однако позже стало известно, что она решила покинуть «Уралочку».