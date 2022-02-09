Губерниев заявил, что скандал с допинг-тестом на ОИ не выгоден никому

Негативный исход с допинг-тестом на Олимпиаде в Пекине не выгоден никому, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев «Народным Новостям». Сейчас же в связи с возможными проблемами при тестировании одного из российских фигуристов остаётся только ждать официальной информации, считает он.

Мы ждём официальной информации. Если это правда, то очень плохо, мягко говоря. Поэтому ждём официальной информации, сейчас добавить нечего. Но ситуация непростая. Это точно также, как если бы человек нарушил правила движения, врезался в другую машину. Кому это выгодно? Правила, возможно, были нарушены. Поэтому ждём информации, — сказал Губерниев.

Ранее российского фигуриста, выигравшего командный турнир, заподозрили в допинге, из-за чего была отложена церемония награждения призёров командного турнира. На данный момент Международный олимпийский комитет ведёт расследование. В связи с инцидентом победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов не вышли на тренировку.

Кроме того, сообщалось, что в публикации Inside the Games говорится о сомнительном тесте на «drugs». То есть проблема могла возникнуть не из-за допинга, а из-за наркотиков, трактоваться эта формулировка может и так, и так.