Губерниев осадил главу ФЛГР Вяльбе после ее совета Исинбаевой «закрыть рот» Губерниев заступился за Исинбаеву перед главой ФЛГР Вяльбе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев считает, что президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе слишком грубо высказалась по поводу отъезда Елены Исинбаевой в Испанию. В беседе с KP.RU. Дмитрий Губерниев посоветовал Вяльбе пить меньше «Озверина» или коньяка по утрам.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Исинбаева удалила из соцсетей несколько своих совместных фотографий с президентом России Владимиром Путиным. После этого Елена сделала большую публикацию, в которой сообщила, что приступает к работе в МОК, где будет отстаивать честь российских спортсменов.

Как пишет издание, комментируя действия спортсменки, Вяльбе заявила, что Исинбаева должна «закрыть рот и жить в своей Испании». Губерниев, в свою очередь, призвал чиновницу ограничить употребление «Озверина».

Иногда мне кажется, что Вяльбе принимает по утрам «Озверин». <...> К высказыванию Исинбаевой можно относиться по-разному, но она принесла нам немало славных побед. Как, впрочем, и сама Елена Вяльбе. Поэтому тут надо либо меньше пить «Озверина», либо — коньяка по утрам, — заявил телеведущий.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не расценивает какие-либо действия Исинбаевой как предательство Родины. Он добавил, что не считает нужным комментировать какие-либо слухи, не владея деталями.