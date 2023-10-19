Губерниев высказался об участии Исинбаевой в спортивном параде в Москве Губерниев: Исинбаева вряд ли примет участие в параде спорта на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комментатор, телеведущий Дмитрий Губерниев усомнился в беседе с NEWS.ru, что олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева смогла бы принять участие в спортивном параде на Красной площади. Он напомнил, что атлетка проживает за границей.

Елена Исинбаева сейчас живет за границей, поэтому ей поучаствовать будет сложно, как минимум из-за проблем с логистикой, — отметил он.

Ранее Губерниев заявил, что нужно поддержать идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта. При этом он подчеркнул, что сам с удовольствием бы согласился вести такое мероприятие.

Среди своих возможных соведущих он назвал Эмму Гаджиеву, Марию Орзул, Яну Батыршину, а также Ольгу Васюкову. Губерниев напомнил, что в России много прекрасных ведущих. Вместе с этим комментатор заверил, что в случае проведения подобного мероприятия на Красной площади точно соберется много замечательных спортсменов.

Президент России Владимир Путин на XI Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава» поддержал идею возобновления спортивных парадов в столице. Глава государства также положительно оценил предложение объявить 2024 год Годом спорта.