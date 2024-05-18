Губерниев рассказал, с кого берет пример в профессии Губерниев признался, что в профессии берет пример с Алины Загитовой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что в его профессии берет пример с фигуристки Алины Загитовой. Он признался, что спортсменка была его кумиром еще на льду, передает «Матч ТВ».

Алина блистательная, для нас она является примером во всем. Загитова была моим кумиром на льду, сейчас стараюсь брать с нее пример в профессии, — сказал журналист.

Губерниев добавил, что давно с Алиной не разлей вода. Он отметил, что впереди предстоит много проектов с Загитовой.

Александр Лукашенко и его сын Николай интересуются спортом и следят за деятельностью Дмитрия Губерниева, рассказал сам телеведущий в интервью NEWS.ru. На одной из встреч на «Гонке легенд» в Минске Лукашенко назвал Губерниева патриархом.

Также в интервью NEWS.ru Губерниев объяснил, почему назвал Россию неспортивной страной. И оценил слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские спортсмены на предстоящей Олимпиаде в Париже будут «командой бомжей». Он добавил, что понятия не имеет, сколько именно россиян выступит на Олимпиаде.