Губерниев рассказал про общение с Александром и Николаем Лукашенко Дмитрий Губерниев: Александр Лукашенко и его сын Николай интересуются спортом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Губерниев

Александр Лукашенко и его сын Николай интересуются спортом и следят за деятельностью Дмитрия Губерниева, рассказал сам телеведущий в интервью NEWS.ru. На одной из встреч на «Гонке легенд» в Минске Лукашенко назвал Губерниева патриархом.

С Лукашенко я встречался много раз. Он мне неоднократно говорил, что любит мои репортажи. У меня была очень интересная встреча на «Гонке легенд» в Минске, где я познакомился с Николаем Лукашенко. Александр Григорьевич говорит ему: «Коля, смотри, это ж патриарх!» Я ответил, что пока еще нет, я молодой комментатор. Мы посмеялись, но я знаю, что они оба по мере сил интересуются тем, что я делаю, — сказал Губерниев

Также в интервью NEWS.ru Губерниев объяснил, почему назвал Россию неспортивной страной. И оценил слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские спортсмены на предстоящей Олимпиаде в Париже будут «командой бомжей».

Он добавил, что понятия не имеет, сколько именно россиян выступит на Олимпиаде. Сам Губерниев на Игры в Париж не поедет, так как там «не будет никого из российских журналистов, такова реальность».