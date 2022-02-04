Губерниев рассказал о стычке с журналистом в украинской форме на Олимпиаде

Известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что мужчина в «украинской» куртке пытался спровоцировать его на конфликт на Олимпийских играх в Пекине. Он нецензурно выражался и кричал в его сторону, сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошёл в пресс-центре Пекина. По словам российского журналиста, он случайно задел перегородку, где сидел мужчина в «украинской» куртке, но тут же извинился. Однако мужчина начал нецензурно выражаться в его адрес.

Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и всё. Мне очень жаль, что человек в «украинской» куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он всё для этого делал, — заявил Губерниев.

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Соревнования завершатся 20 февраля.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист Максим Никитин дал интервью российским журналистам на русском языке. Спортсмен выразил мнение, что любой человек вправе разговаривать на том языке, на котором ему удобно. Ранее Министерство спорта и молодёжи Украины рекомендовало своим спортсменам не давать интервью на русском языке, а также не стоять рядом с российскими коллегами на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.