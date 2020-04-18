Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России

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Профессор Эдинбургского университета Деви Сридхар считает, что Олимпийские игры в Токио не смогут пройти в 2021 году, если к этому времени не будет разработана вакцина от коронавируса.

Если мы получим вакцину в течение следующего года, проведение Олимпиады будет реалистичным сценарием. Если научного прорыва не случится, думаю, проведение Игр будет маловероятным, — цитирует Сридхар BBC. Олимпийские игры должны...