Губерниев раскритиковал работу Федерации лыжных гонок России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что лучшие по рейтингу лыжные трансляции в этом году уступили место «худшим трансляциям биатлона», несмотря на то, что их показывал Первый канал, потому что лыжный спринт «похоронен».
Посмотрите, что у нас в спринте творится. Спринт лыжный похоронен, — сказал он в эфире проекта «Не один дома» на YouTube-канале «Спорта День за Днём».
По его словам, в прошлом году в холменколленском марафоне россияне получили четыре первых места, а в этом году — только Большунов вышел в лидеры.
Все те люди, которые должны были в этом сезоне прогрессировать, они почему-то это не сделали, — подытожил Губерниев.
Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал Анфису Резцову, признавшуюся в несоблюдении режима самоизоляции. По словам телеведущего, его возмутило поведение бывшей биатлонистки, игнорирующей призывы оставаться дома. Он заявил, что былые заслуги не дают ей право «нести всякую чушь». Кроме того, Губерниев выразил уверенность, что олимпийское золото биатлонистка в своё время получила благодаря употреблению допинга.
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