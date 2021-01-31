Губерниев раскритиковал Гараничева за выступление на чемпионате Европы

https://static.news.ru/photo/a41136a6-63db-11eb-89b2-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гараничев Фото: vk.com/evgenijgaranichev

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал россиянина Евгения Гараничева за выступление в супермиксте на чемпионате Европы по биатлону.

А нашей сборной нужен такой Гараничев? — написал он в Telegram.

Российские биатлонисты Лариса Куклина и Евгений Гараничев завоевали бронзу в одиночной смешанной эстафете на чемпионате Европы в польском городе Душники-Здруй.

Российский тандем использовал шесть дополнительных патронов. Победу одержали немцы Штефани Шерер и Юстус Штрелов, преодолевшие дистанцию за 32.02,2. Второе место заняли французы Каролин Коломбо и Эмильен Клод, который на последнем круге обогнал опытного Гараничева. Куклина свою половину дистанции преодолела увереннее и перед последним этапом передала Гараничеву эстафету лидером, писал NEWS.ru.

После окончания чемпионата Европы Гараничев, Куклина и Карим Халили отправятся в расположение основной сборной России, которая 10 февраля стартует на чемпионате мира.