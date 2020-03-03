https://static.news.ru/photo/a5f95348-5d17-11ea-9a40-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков подделывал именно те документы, на которые ориентируются МОК и WADA в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, что сильно меняет само дело. С таким заявлением на своей официальной странице в социальной сети выступил комментатор Дмитрий Губерниев.

Как отметил журналист, CAS принял заявление российских адвокатов. Теперь организация будет требовать у МОК объяснений. Губерниев уверен, что сведения о поддельных документах сильно меняют дело.

Вы представляете, как сильно это меняет дело? В любом случае мы ждём развития событий, — сказал комментатор на видео, опубликованном в Instagram.

Губерниев подчеркнул, что российские спортсмены «всех победят — как на дистанциях, так и в судах».

Ранее Алексей Панич, адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые завершили карьеру, но в 2017 были пожизненно дисквалифицированы, во время слушаний в суде заявил, что, согласно заключению британских и российских экспертов, подписи Григория Родченкова в представленных МОК документах являются поддельными, писал NEWS.ru.

Спортсменки подали апелляцию на дисквалификацию. Документы с подписями Родченкова являются главным доказательством в деле биатлонисток.