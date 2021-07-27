Губерниев признался в любви Рылову за первое олимпийское золото за 25 лет

Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на победу российского пловца Евгения Рылова на Олимпиаде в Японии. Комментатор не сдержал радости по поводу первого олимпийского золота России за 25 лет.

Видео со своим комментарием финального заплыва телеведущий разместил в своём микроблоге.

Это победа! Господи! Евгений Рылов — я люблю тебя! Климент Колесников — серебро! Первое золото за 25 лет! И дубль России! Да! — восклицает спортивный комментатор.

Поклонники незамедлительно поддержали эмоциональный порыв Губерниева. «Вот так и надо комментировать. Спасибо, Дима!», «Молодцы! Наши парни самые лучшие», написали в комментариях пользователи.

Прошлый раз российские пловцы побеждали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году, это были Александр Попов и Денис Панкратов. Первое и второе места на одной дистанции россияне выигрывали в 1980 году, на Олимпиаде в Москве.

Ранее сообщалось, что Рылов оказался лучшим на дистанции 100 метров на спине, показав время 51,98 секунды, что стало новым рекордом Европы. Вторым финишировал ещё один россиянин — Климент Колесников (52,00), бронза — у американца Райана Мерфи (52,19).