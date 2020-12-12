Губерниев признал себя клоуном после поедания варежки в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/8011f532-3d3a-11eb-9ba7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил после поедания варежки в прямом эфире, что он не только клоун, но ещё и «бременский музыкант». Такое признание журналист сделал после завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону.

Губерниев пообещал ранее съесть свою перчатку, если сборная России в этот раз не попадёт на пьедестал. В итоге российская команда заняла лишь восьмое место, и комментатор был вынужден исполнить обещание. Некоторые пользователи соцсетей после этого назвали Губерниева «клоуном».

Я клоун, как Юрий Никулин, как Леонид Енгибаров, как Карандаш, как Олег Попов. А ещё я бременский музыкант: помните, те, которые «мы своё призванье не забудем, смех и радость мы приносим людям». Мне очень лестно, когда говорят, что я шут. Пусть меня так зовут, — цитирует издание «Подъём» Губерниева.

Он добавил, что искренне болеет за спортсменок из России, поэтому решил таким образом «снизить градус» вокруг не самого успешного выступления сборной и немного «принять удар на себя».

Как сообщал NEWS.ru, четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева. Конфликт журналиста и прославленного спортсмена длится уже более года. Оппоненты периодически выступают в СМИ с взаимной критикой в адрес друг друга.