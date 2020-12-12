Губерниев повысил ставки и пообещал съесть ботинок

https://static.news.ru/photo/e1d07e8e-3d43-11eb-9de4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» пообещал съесть ботинок, если антирекорд российских биатлонистов продлится и отечественные спортсмены проведут 50 гонок без медалей. На данный момент серия без призов у национальной команды составляет 32 старта.

Губерниев пообещал ранее съесть свою перчатку, если сборная России не попадёт на пьедестал по результатам женской гонки 12 декабря. В итоге российская команда заняла лишь восьмое место, и комментатор был вынужден исполнить обещание. Съесть перчатку ему не удалось, а вот пожевать её получилось. Некоторые пользователи соцсетей после этого назвали Губерниева «клоуном». С этим определением журналист охотно согласился.

В воскресенье, 13 декабря, российская мужская четвёрка может прервать безмедальную серию по итогам эстафеты. В преддверии гонки комментатор решил повысить ставки и сделал следующее заявление.

Я обещаю, что если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал почёта, мне придётся, как Чарли Чаплину в легендарной «Золотой лихорадке», съесть ботинок. 50 гонок без медалей — и я в прямом эфире «Матч ТВ» съем ботинок, — пообещал журналист.

Как ранее передавал NEWS.ru, Дмитрий Губерниев заявил после поедания варежки в прямом эфире, что он не только клоун, но ещё и «бременский музыкант». Такое признание журналист сделал после завершения женской эстафеты на третьем этапе Кубка мира по биатлону.