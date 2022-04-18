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Спорт

Губерниев поддержал Степанову после критики Вяльбе

Губерниев раскритиковал Вяльбе за отношение к Степановой
09:46, 18 апреля 2022
Губерниев поддержал Степанову после критики Вяльбе Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил высказывания главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая раскритиковала лыжницу Веронику Степанову и заявила, что она подцепила «звёздную болезнь». По словам журналиста, Вяльбе хочется быть главным спикером лыжного спорта в медийном пространстве и ей не нравится популярность Степановой.

Для меня картина совершенно очевидная. Звезда в лыжных гонках, по мнению руководителя ФЛГР, это не Вероника Степанова и не Наталья Непряева. Главная звезда — это и есть руководитель Федерации лыжных гонок России. Она хочет быть ньюсмейкером номер один в мире лыж, — сказал Губерниев.

Журналист подчеркнул, что поддерживает в данном конфликте именно Степанову. Сама олимпийская чемпионка в эстафете сказала, что критика руководства послужит для неё отличным стимулом.

Ранее Губерниев заявил, что если сравнивать средние рейтинги внимания и любви, то биатлон и фигурное катание превосходят футбол и хоккей. Журналист допустил, что это может быть связано с комментаторами.

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