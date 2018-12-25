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Губерниев отреагировал на уход Шипулина из спорта

Дмитрий Губерниев Olga Kravets/Global Look Press

Дмитрий Губерниев

спорт [ версия для печати ]

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал завершение карьеры биатлониста россиянином Антоном Шипулиным.

«29 декабря на рождественской гонке заключительный старт!!! У меня, друзья, ещё теплилась надежда, что продолжит, но тщетно!!! Антон — спасибо за всё!!!» — написал комментатор в Instagram.

Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры 25 декабря.

Шипулин — бронзовый призёр Олимпиады-2010 в Ванкувере в эстафете, олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете. На Игры-2018 в Пхёнчхан Шипулин не поехал, так как не получил приглашения Международного олимпийского комитета (МОК). Также в его активе титул чемпиона мира — 2017. Шипулин — трехкратный серебряный призер чемпионатов мира (2011, 2013, 2015), трехкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2012, 2013, 2017), трехкратный чемпион мира по летнему биатлону (2011, 2012, 2103).

Обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014−2015), абсолютный чемпион Европы среди юниоров — 2008. Двукратный победитель Гонки чемпионов в смешанной эстафете, двукратный победитель Гонки чемпионов в масс-старте.

Как писал News.ru, Шипулин понадеялся на сохранение золотой медали ОИ.


#ГУБЕРНИЕВ #биатлон #АнтонШипулин
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