Губерниев оценил смену гражданства российских спортсменов Губерниев: смена гражданства многих российских спортсменов неизбежна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многие спортсмены из России меняют гражданство, чтобы принимать участие в международных соревнованиях, рассказал Lenta.ru комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, это неизбежный процесс, однако он мог быть более активным.

Я думал, процесс смены спортивного гражданства будет более активным. Уже три чемпионата мира по хоккею прошли без россиян, два с половиной сезона зимних видов спорта. <...> Мы делаем максимум, чтобы сохранить спортсменов, но смена гражданства — процесс необратимый, — объяснил телеведущий.

Комментатор отметил, что в России все же проводятся соревнования и создаются условия, чтобы люди могли зарабатывать и верить в лучшее. Он добавил, что в стране очень сильное фигурное катание, и спортсмены хотят выступать на международных соревнованиях, в том числе на чемпионате Европы и Олимпиаде, поэтому меняют спортивное гражданство.

У нас много хороших фигуристов, и я могу только пожелать им удачи. Они сами имеют право выбирать, где жить, где работать, — заключил Губерниев.

Ранее стало известно, что российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона начнут представлять Узбекистан. Отмечается, что спортсмены уже подали соответствующие документы на переход.