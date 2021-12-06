Губерниев оценил намерение США бойкотировать Олимпиаду в Китае

Представители руководства США лишают себя возможности побывать на настоящем празднике и делают себе только хуже. Такое заявление сделал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, комментируя информацию о том, что американские власти решили объявить Олимпийским играм в Китае бойкот. Слова журналиста приводятся на сайте телеканала.

Комментируя произошедшее, Губерниев иронично отметил , что он планировал взять интервью у Джо Байдена, который, по словам журналиста славится «любовью к биатлону».

Я очень наделся и направил серию запросов в Государственный департамент США. Они собирались приехать, чтобы поучаствовать в моей биатлонной программе, но им же хуже, правительство лишило себя возможности быть на этом празднике, — сказал Губерниев.

Далее он уже абсолютно серьёзно заявил, что главным является тот факт, что на Олимпиаду смогут приехать американские спортсмены.

Если говорить совсем серьезно, то пофиг. Главное, что приедут американские атлеты: Сьюзен Данкли, Клэр Иган, тренеры. Я буду с огромным удовольствием смотреть за борьбой этих замечательных спортсменов, — отметил комментатор.

Об отказе участвовать в мероприятиях Игр официальных лиц США Губерниев не жалеет.

Меньше народу — больше кислороду. Если Байден там будет разъезжать по верхнему кластеру, то наоборот, дороги перекроют. Главное, что на церемонии открытия будет Владимир Путин, он любит биатлон и приедет поддержать наших спортсменов, — подчеркнул комментатор.

В предыдущий раз США полностью бойкотировали Олимпиаду-1980 в Москве. Тогда страной руководил президент Джимми Картер.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее стало известно, что США объявили о так называемом дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине. Официальные представители властей страны не станут посещать Игры, однако спортсменам не запрещается принимать в них участие.