Губерниев не видит будущего у российского спорта в Азии Журналист Губерниев: российский спорт надо вернуть в Европу, а не перемещать в Азию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России стоит пытаться вернуть российские спортивные сообщества в европейские конгломераты, считает телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что прецедент с переходом российских шахматистов в азиатскую федерацию из европейской не стоит считать тенденцией.

Шахматы стоят особняком, в шахматах ты в любом случае играешь в международных турнирах, есть шахматная олимпиада, и там немножко другой уклад. Если брать плавание, в Азии действительно плавание неплохое. И прыжки в воду прекрасные — Япония и особенно Китай. Но мы всегда были все-таки членами европейской плавательной семьи, — пояснил Губерниев.

Также он пояснил, что в российском спорте важное значение для карьеры имели именно успехи в европейских чемпионатах.

Чемпионаты Европы для советских и российских спортсменов — пловцов в данном случае и прыгунов в воду — значили всегда очень много. И если брать футбол, с моей точки зрения, тоже надо стремиться вернуться в Европу. Ну я в принципе считаю Россию страной европейской. Как бы там ни было, — заключил журналист.

Ранее стало известно, что Федерация шахмат России может стать первой спортивной организацией страны, которая сменит европейские соревнования на азиатские. Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью NEWS.ru оценил такое решение как правильное. Ранее вероятность аналогичного шага обсуждалась и в Российском футбольном союзе, но от этой идеи решили отказаться.