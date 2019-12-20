Спортивный арбитражный суд (CAS) в любое время сможет начать рассмотрение апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании РУСАДА несоответствующим кодексу международной организации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, ведомство будет работать в течение всего новогоднего периода кроме 25 и 26 декабря 2019 года, а также 1 и 2 января 2020...