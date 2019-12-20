Комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал Федерацию спортивных журналистов России (ФСЖР), которые выбрали лучшим тренером года наставника футбольного «Локомотива» Юрия Сёмина.
Юрий Сёмин — тренер года в России? По версии Федерации спортивных журналистов России? Не умаляя заслуг Палыча, но в такой федерации голосовали точно серебряные олени! — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Он добавил, что тренеры синхронисток, пловцов, гимнастов, фехтовальщиков и легкоатлетки Марии Ласицкене «заплакали».
Как сообщалось, Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвалалучших атлетов 2019 года, а также тренера. По мнению спортивных журналистов, лауреатом ежегодной награды «Серебряная лань» стал Юрий Сёмин, писал NEWS.ru.