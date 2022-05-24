Губерниев назвал нацистом шведского лыжника Губерниев назвал нацистом шведского лыжника Маркуса Грате, который выступил против Вяльбе

Дмитрий Губерниев / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев жёстко раскритиковал шведского лыжника Маркуса Грате, который выступил против президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, назвав его нацистом. Спортсмен считает, что она не должна быть допущена к выборам в совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Слова Губерниева приводит Metaratings.ru.

Если он имел в виду, что её не должны допускать по национальному признаку, то он нацист, это слова нациста. Он может говорить чего угодно, его слова никакого значения не имеют абсолютно. Маркус Грате сказал так, но люди, которые принимают решения, думают иначе, — сказал Губерниев.

Ранее во вторник, 24 мая, Грате раскритиковал выдвижение главы ФЛГР Елены Вяльбе в совет FIS, заявив, что «нет никакой возможности, что она останется».

1 марта FIS отстранила представителей России от участия в международных соревнованиях.

Ранее Губерниев назвал расистом и скотиной тренера ЖВК «Локомотив» Андрея Воронкова за отказ извиниться перед кубинской волейболисткой Айламой Монтальво. Во время матча Воронков назвал темнокожую спортсменку «обезьяной».