Губерниев нашел подходящую работу для Слуцкого после «Рубина» Губерниев посоветовал Слуцкому устроиться помощником агронома в «Сочи»

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Леонид Слуцкий

Леонида Слуцкого нужно было уволить с поста главного тренера казанского «Рубина» еще несколько месяцев назад, когда команда показывала неудовлетворительные результаты, но руководство упорно держалось за него, решая задачу возвращения клуба в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заявил NEWS.ru спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его словам, сейчас, когда «Рубин» идет на четвертом месте в Первой лиге, наставник бросил команду на полпути. После увольнения из казанского клуба Губерниев предложил Слуцкому стать помощником агронома в «Сочи».

Я рукоплещу. Прекрасное решение. Молодец, Леонид Викторович! Теперь мы ждем, что он проявит себя в РПЛ. Я вот предлагаю быть помощником агронома в «Сочи». Там поле не очень, и нужно ему пытаться помочь, — отметил Губерниев.

Как сообщается на сайте «Рубина», Леонид Слуцкий решил покинуть клуб по собственному желанию. Тренер уже попрощался с командой. Сейчас «Рубин» идет на четвертом месте в Первой лиге, отставая от лидера — калининградской «Балтики» — на четыре очка. В 18 матчах нынешнего сезона команда одержала восемь побед, семь раз сыграла вничью и три раза проиграла.

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